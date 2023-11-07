Варто зазначити, що Гутцайта вже намагалися звільнити з обійманої посади. Однак того разу комітет провалив голосування.
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Гутцайта можуть звільнити з Мінспорту
Арахамія у своєму телеграм-каналі заінтригував повідомленням щодо нових кадрових рішень в українському уряді. Зокрема, він сказав, що хотів подати це повідомлення швидше, ніж нардеп із партії "Голос" – Ярослав Железняк.
Анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ,
– написав він.
Згодом Железняк у своєму телеграм-каналі підтвердив інформацію Арахамії, сказавши, що наступного разу глава фракції "Слуга народу" точно встигне написати повідомлення раніше.
"Коротше, звільнять Міністра спорту – Вадима Гутцайта", – зазначив він.
Нардеп також нагадав, що Гутцайт є фехтувальником і навіть є чемпіоном із цього виду спорту.
Гутцайта вже намагалися зняти з міністерства
- Комітет молоді та спорту Верховної Ради 3 серпня розглянув питання щодо звільнення Вадима Гутцайта з посади очільника Мінспорту. Зокрема, тоді проти звільнення Гутцайта проголосували 3 члени комітету.
- Народна депутатка з "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко зазначила, що вона висловила позицію щодо невдоволення діями міністра щодо українських спортсменів. Нардепка наголосила, що він не допомагає остаточному усуненню атлетів із Росії та Білорусі від міжнародних змагань.
- Варто зазначити, що українців обурила мовчазна позиція Вадима Гутцайта під час скандалу з українською фехтувальницею Ольгою Харлан. Зокрема суспільство обурила пасивна поведінка міністра, а у мережі зазначали, що він робить недостатньо для захисту інтересів нашої держави на міжнародній спортивній арені.
- Варто наголосити, що наразі Гутцайт також поєднує свою посаду міністра з роботою у Національному олімпійському комітеті країни. Це також обурило багатьох українців у мережі та народних обранців.