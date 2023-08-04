У четвер, 3 серпня, відбувся розгляд питання щодо звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту. Наразі, колишній фехтувальник поєднує цю посаду з роботою у Національному олімпійському комітеті країни.

Читайте також Питання вже порушене в ОПУ: невдоволення позицією міністра спорту України зростає

Все залишилося без змін

Після обговорення ситуації виявилося, що всіх все влаштовує та Вадим Гутцайт буде продовжувати свою роботу. Про це повідомила співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко

"На комітеті молоді і спорту розглянули постанову, ініційовану Європейською Солідарністю щодо відставки профільного міністра Гутцайтца. Комітет в складі депутатів Кожемякіна, Суркіса та Мазурашу проголосували проти.

Від нашої фракції висловила позицію, що міністерство не демонструє лідерської позиції у виробленні молодіжної політики та підтримці наших спортсменів, в тому числі тих, хто зараз в лавах ЗСУ. Нагадала про невипуск на міжнародні змагання шахіста Іванчука, заборону брати участь в змаганнях іншим спортсменам, про багатогодинне публічне мовчання після інциденту з Ольгою Харлан", – написала депутатка.

Геращенко зазначила, що заслуги в тому, що російські та білоруські спортсмени беруть участь в змаганнях під нейтральним прапором, а не своїх країн, належить ЗСУ, а інертна позиція міністра не допомагає остаточному усуненню атлетів із терористичних країн від міжнародних змагань.