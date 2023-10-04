Безальтернативно: відомо, які країни приймуть Євро-2028 та 2032-го року

Уже зовсім скоро буде оголошено, котрі країни стануть господарками континентальних змагань. Кандидати не мають конкурентів.

Туреччина відкликала заявку на проведення Євро-2028. Процес оголошення країн, в яких пройдуть турніри, стане формальністю.

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УЄФА повідомив про те, що Туреччина вирішила відкликати свою заявку на проведення Євро-2028. Таким чином, на господарювання турніру претендує тільки одна кандидатура, а саме спільна заявка Великої Британії (Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу), а також Ірландії, котрі уже викликали питання щодо своєї організації у європейського футбольного союзу. Дана заявка стане найбільшою у історії проведення європейської першості, оскільки до того максимум дві країни господарювали на турнірі.

Та от Туреччина не збирається залишатись ні з чим. Турки зі свого боку замість влаштування змагань 2028-го року подали спільну з Італією на проведення Євро-2032. Варто відзначити, що Інших претендентів на госпаодарювання на турнірі в 2032-у році також немає. Таким чином, країн, які приймуть Євро-2028 і Євро-2032, буде оголошено уже 10-го жовтня. Взявши до уваг безальтернативність обох заявок, цей процес буде чистою формальністю.

Країни, де проводилось Євро