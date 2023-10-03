УЄФА спростував створення нового євротурніру. Шарм національних чемпіонатів тепер не стоїть під загрозою.

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Націлені тільки на одне нововведення

Нещодавно у інформаційний простір потрапив інсайд, в якому говорилось, що УЄФА готується провести реформу у єврокубках. Зокрема, мовилось про те, що європейський футбольний союз планує створити три дивізіони по 18 команд, які носитимуть назви Суперліга, Ліга Європи та Ліга претендентів, котрі б мали свій формат обміну по завершенню сезону.

Та от в УЄФА спростували наявні повідомлення про майбутню реформу формату розіграшу клубних євротурнірів. У європейському футбольному союзі відзначили, що вони не працюють над жодним новим проєктом подібного роду. До того ж організація підтвердила, що УЄФА не бажає уподібнюватись до скандальної Суперліги, яку бажали створити низка топових колективів Європи (такі як Реал, Барселона, Ювентус та інші), за що могли поплатитись місцем під егідою європейського футбольного союзу.

Організація Суперліги. 18-го квітня 2021-го року 12 клубів Європи оголосили про створення власного турніру, який мав носити назву Суперліга. Змагання мали проходити у форматі турнірної таблиці. Клуби-організатори змагання: Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тотенхем, Барселона, Реал, Атлетіко, Інтер, Мілан, Ювентус. Згодом усі колективи, окрім Барселони, Реала та Ювентуса, відмовились брати участь у турнірі через хвилю критики зі сторони публіки та погрози УЄФА, який пізніше програв суд Суперлізі.

Ми з нетерпінням очікуємо запровадження нового формату клубних змагань із 2024-го року, який підтримує принцип, згідно з яким виступ у внутрішній першості є ключем до кваліфікації в єврокубки, і дасть змогу вболівальникам побачити ще більше важливих європейських матчів, кращий конкурентний баланс і відкритий турнір, де важливий кожен матч,

– йдеться у повідомленні УЄФА.

Новий формат єврокубків наступного сезону