УЄФА спростував створення нового євротурніру. Шарм національних чемпіонатів тепер не стоїть під загрозою.
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Націлені тільки на одне нововведення
Нещодавно у інформаційний простір потрапив інсайд, в якому говорилось, що УЄФА готується провести реформу у єврокубках. Зокрема, мовилось про те, що європейський футбольний союз планує створити три дивізіони по 18 команд, які носитимуть назви Суперліга, Ліга Європи та Ліга претендентів, котрі б мали свій формат обміну по завершенню сезону.
Та от в УЄФА спростували наявні повідомлення про майбутню реформу формату розіграшу клубних євротурнірів. У європейському футбольному союзі відзначили, що вони не працюють над жодним новим проєктом подібного роду. До того ж організація підтвердила, що УЄФА не бажає уподібнюватись до скандальної Суперліги, яку бажали створити низка топових колективів Європи (такі як Реал, Барселона, Ювентус та інші), за що могли поплатитись місцем під егідою європейського футбольного союзу.
Ми з нетерпінням очікуємо запровадження нового формату клубних змагань із 2024-го року, який підтримує принцип, згідно з яким виступ у внутрішній першості є ключем до кваліфікації в єврокубки, і дасть змогу вболівальникам побачити ще більше важливих європейських матчів, кращий конкурентний баланс і відкритий турнір, де важливий кожен матч,
– йдеться у повідомленні УЄФА.
Новий формат єврокубків наступного сезону
- УЄФА прийняв так звану "швейцарську систему". Зміни стосуються усіх трьох єврокубкових турнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.
- Після нововведення збільшиться кількість клубів, котрі виступатимуть у єврокубках, оскільки тепер на міжнародній арені виступатиме по 36 команд-учасниць замість 32-ох.
- "Швейцарська система" замінить розподіл на групи: кожна команда зіграє 8 поєдинків (у ЛЧ та ЛЄ, а в ЛК – 6) проти різних суперників (по чотири вдома та на виїзді).
- Вихід у плей-офф: топ-8 найкращих за підсумками "єдиної таблиці" напряму виходять в 1/8 фіналу єврокубку, команди, що фінішували 9-24 місцях, гратимуть у попередньому раунді плей-офф.
- Як обиратимуться 4 додаткові команди: одне місце отримає 3-й клуб 5-ї асоціації за рейтингом УЄФА. ще одне місце отримає національний чемпіон шляхом збільшення квоти з чотирьох до п’яти клубів, які проходитимуть кваліфікацію "Шляхом чемпіонів".
- Фінальні 2 місця отримають асоціації з найкращими колективними виступами їхніх клубів у минулому сезоні (загальна кількість отриманих балів буде ділитись на кількість клубів-учасників). Дві асоціації зможуть делегувати до ЛЧ наступний клуб поза межами групи команд, котрі кваліфікувались для участі на змаганнях.