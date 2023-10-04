Туреччина відкликала заявку на проведення Євро-2028. Процес оголошення країн, в яких пройдуть турніри, стане формальністю.
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Перемогли ще до оприлюднення результатів
УЄФА повідомив про те, що Туреччина вирішила відкликати свою заявку на проведення Євро-2028. Таким чином, на господарювання турніру претендує тільки одна кандидатура, а саме спільна заявка Великої Британії (Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу), а також Ірландії, котрі уже викликали питання щодо своєї організації у європейського футбольного союзу. Дана заявка стане найбільшою у історії проведення європейської першості, оскільки до того максимум дві країни господарювали на турнірі.
Та от Туреччина не збирається залишатись ні з чим. Турки зі свого боку замість влаштування змагань 2028-го року подали спільну з Італією на проведення Євро-2032. Варто відзначити, що Інших претендентів на госпаодарювання на турнірі в 2032-у році також немає. Таким чином, країн, які приймуть Євро-2028 і Євро-2032, буде оголошено уже 10-го жовтня. Взявши до уваг безальтернативність обох заявок, цей процес буде чистою формальністю.
Країни, де проводилось Євро
- 1960 – Франція (чемпіоном став СРСР).
- 1964 – Іспанія (Іспанія).
- 1968 – Італія (Італія).
- 1972 – Бельгія (Німеччина).
- 1976 – Югославія (Чехословаччина).
- 1980 – Італія (Німеччина).
- 1984 – Франція (Франція).
- 1988 – Німеччина (Нідерланди).
- 1992 – Швеція (Данія).
- 1996 – Англія (Німеччина).
- 2000 – Бельгія та Нідерланди (Франція).
- 2004 – Португалія (Греція).
- 2008 – Австрія та Швейцарія (Іспанія).
- 2012 – Україна та Польща (Іспанія).
- 2016 – Франція (Португалія).
- 2020 – уся Європа (Італія).