Ви будете відповідати, – Пятов мав розмову з Петраковим щодо Маліновського

Андрій Пятов поспілкувався із тренером збірної України Олександром Петраковим. Ветеран "синьо-жовтих" мав розмову щодо ситуації навколо Руслана Маліновського.

"Є список, відповідає за це головний тренер"

Руслану Маліновському не знайшлось місце у заявці збірної України на жовтневі матчі відбору чемпіонату світу-2022. Досвідчений голкіпер команди Андрій Пятов вирішив прояснити усю ситуацію з Олександром Петраковим.

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Ветеран збірної України вважає, що за свої вчинки та бачення гри буде відповідати сам Олександр Васильович. Якщо команда виграє, то усі будуть хвалити наставника за хорошу роботу. Якщо програє, то усі вішатимуть проблеми саме на плечі тренера "синьо-жовтих".

Пятов вважає, що не слід якісь особисті конфлікти переносити на команду.

Ситуацію з Маліновським вже раз п'ять починали і закінчували, мені вже якось незручно. Давно треба було забути. Є головний тренер, є його вимоги, є його погляди. Я розмовляв з Петраковим і сказав йому: "Ви головний тренер і ви так вирішили. У Вас своє бачення – все, Ви будете відповідати. Програємо – отримаєте по повній, виграємо – будете на коні, закриєте всім роти". Вирішує головний тренер. Дружимо ми чи не дружимо – це вже другорядне. Є список. Відповідає за це головний тренер. Я думаю, це найправильніше,

– заявив Андрій Пятов.

Цікаво, що на передматчевій пресконференції Петраков не став відповідати на питання журналіста про слова Маліновського. Наставник просто сказав: "Без коментарів". Перед поєдинком Руслан зазначив, що чекає виклику у збірну, щоб допомогти команді.

Дивна ситуація між Маліновським та Петраковим