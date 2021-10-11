Маліновський знову серед найкращих, але цього не бачить Петраков

Олександр Петраков проігнорував виклик одного з лідерів команди Руслана Маліновського. Атакувальний півзахисник потрапив у рейтинг найкращих дріблерів відбору чемпіонату світу-2022.

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Футболіст посів високе 6 місце. За зіграні поєдинки показник вдалих обіграшів українського гравця склав 81,2%. Маліновський поступився двом гравцям збірної Англії Менсону Маунту та Джеку Грілішу. Також серед гравців, які посідають вищі позиції, слід виділити нідерландця Де Йонга.

Лідером такого рейтингу несподівано став захисник Греції Костас Цімікас – 91.2%.

Востаннє у відбіркових матчах чемпіонату світу-2022 Маліновський грав ще за керівництва Андрія Шевченка. Після того, як збірну очолив Олександр Петраков футболіст двічі виходив на поле із лави для запасних, а перед матчем з Чехією покинув команду.

Складні стосунки між Петраковим та Маліновським