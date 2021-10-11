Маліновський знову серед найкращих, але цього не бачить Петраков
Олександр Петраков проігнорував виклик одного з лідерів команди Руслана Маліновського. Атакувальний півзахисник потрапив у рейтинг найкращих дріблерів відбору чемпіонату світу-2022.
Цікаво Завжди готовий повернутися в збірну, – Маліновський вперше прокоментував скандал з Петраковим
Футболіст посів високе 6 місце. За зіграні поєдинки показник вдалих обіграшів українського гравця склав 81,2%. Маліновський поступився двом гравцям збірної Англії Менсону Маунту та Джеку Грілішу. Також серед гравців, які посідають вищі позиції, слід виділити нідерландця Де Йонга.
Лідером такого рейтингу несподівано став захисник Греції Костас Цімікас – 91.2%.
Востаннє у відбіркових матчах чемпіонату світу-2022 Маліновський грав ще за керівництва Андрія Шевченка. Після того, як збірну очолив Олександр Петраков футболіст двічі виходив на поле із лави для запасних, а перед матчем з Чехією покинув команду.
Складні стосунки між Петраковим та Маліновським
- Маліновський повністю випав з команди після того, як її очолив Петраков. Після чого усі у здогадках писали, що між футболістом та тренером виник конфлікт.
- Обидві сторони ж заперечили таку інформацію. Але новий тренер "синьо-жовтих" зробив різке висловлювання щодо поведінки півзахисника у національній команді. Петраков не відповідає на жодні запитання журналістів про гравця.
- Дружина Маліновського ще раніше запевнила, що її чоловік у нормальних стосунках з новим наставником збірної України. Сам Руслан теж згодом виклав пост в інстаграмі із поясненням ситуації.
- На жовтневі поєдинки відбору чемпіонату світу-2022 не знайшлось місця Маліновському. Тому усі фанати далі продовжують обговорювати можливий конфлікт сторін.
- Футболіст заявив, що завжди готовий повернутись та допомогти команді. Олександр Васильович відмовився коментувати цю заяву гравця Аталанти.