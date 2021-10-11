"Есть список, отвечает за это главный тренер"

Руслану Малиновскому не нашлось место в заявке сборной Украины на октябрьские матчи отбора чемпионата мира-2022. Опытный голкипер команды Андрей Пятов решил прояснить всю ситуацию с Александром Петраковым.

Интересно Еще один привет Петракову: Малиновский – в топ-10 дриблеров отбора ЧМ-2022

Ветеран сборной Украины считает, что за свои поступки и видение игры будет отвечать сам Александр Васильевич. Если команда выиграет, то все будут хвалить наставника за хорошую работу. Если проиграет, то все будут вешать проблемы именно на плечи тренера "сине-желтых".

Пятов считает, что не следует какие-то личные конфликты переносить на команду.

Ситуацию с Малиновским уже раз пять начинали и заканчивали, мне уже как-то неудобно. Давно надо было забыть. Есть главный тренер, есть его требования, есть его взгляды. Я разговаривал с Петраковым и сказал ему: "вы главный тренер и вы так решили. У Вас свое видение – все, Вы будете отвечать. Проиграем – получите по полной, выиграем – будете на коне, закроете всем рты". Решает главный тренер. Дружим мы или не дружим – это уже второстепенно. Есть список. Отвечает за это главный тренер. Я думаю, это самое правильное,

– заявил Андрей Пятов.

Интересно, что на предматчевой пресс-конференции Петраков не стал отвечать на вопрос журналиста о словах Малиновского. Наставник просто сказал: "Без комментариев". Перед поединком Руслан отметил, что ждет вызова в сборную, чтобы помочь команде.

Странная ситуация между Малиновским и Петраковым