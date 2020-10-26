Зірковий футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду потрапив у скандал через коронавірус. Проти гравця збірної Португалії триває розслідування в Італії.

Роналду порушив коронавірусний протокол

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора в черговий раз розкритикував Роналду, у якого виявлено коронавірус. Про це повідомляє Football Italia.

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Чиновник переконаний, що на початку жовтня гравцю не слід було їхати в розташування збірної Португалії, де у нього був виявлений COVID-19.

На думку Спадафори, Роналду повинен був залишитися в Турині на ізоляції.

Покинувши Турин, Роналду порушив протокол. З цього приводу триває розслідування, проводиться збір доказів,

– сказав Спадафора в ефірі RAI.

Що відомо про коронавірус у Роналду

35-річний Роналду здав позитивний тест на коронавірус під час перебуванні у розташуванні збірної Португалії 13 жовтня.

Футболіст пропустив матч проти Швеції у Лізі націй та відправився у Турин на карантин.

Коронавірус поки не полишає Роналду: футболіст здав ще два позитивні тести.