Проти Роналду триває розслідування: причина
Зірковий футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду потрапив у скандал через коронавірус. Проти гравця збірної Португалії триває розслідування в Італії.
Роналду порушив коронавірусний протокол
Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора в черговий раз розкритикував Роналду, у якого виявлено коронавірус. Про це повідомляє Football Italia.
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Чиновник переконаний, що на початку жовтня гравцю не слід було їхати в розташування збірної Португалії, де у нього був виявлений COVID-19.
На думку Спадафори, Роналду повинен був залишитися в Турині на ізоляції.
Покинувши Турин, Роналду порушив протокол. З цього приводу триває розслідування, проводиться збір доказів,
– сказав Спадафора в ефірі RAI.
Що відомо про коронавірус у Роналду
35-річний Роналду здав позитивний тест на коронавірус під час перебуванні у розташуванні збірної Португалії 13 жовтня.
Футболіст пропустив матч проти Швеції у Лізі націй та відправився у Турин на карантин.
Коронавірус поки не полишає Роналду: футболіст здав ще два позитивні тести.