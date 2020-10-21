Роналду шокував новою зачіскою на карантині: фото
Зірковий футболіст Кріштіану Роналду перебуває на карантині. У самоізоляції португалець вирішив змінити імідж.
Роналду опублікував відео та фото в інстаграм зі свого перебування на карантині. На відео видно, як футболіст займається на велотренажері.
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"Успіх в житті вимірюється не тим, чого ви досягли, а перешкодами, які ви долаєте", – підписав фото та відео Роналду.
На фотографії ж він стоїть з новою зачіскою. До цього гравець чималу увагу приділяв волоссю на голові (у нього навіть контракт з косметологічним брендом, де він рекламує шампунь). Та тепер він постригся майже наголо.
- У Кріштіану Роналду виявили коронавірус. Футболіст здав позитивний тест на інфекцію під час перебування у збірній Португалії.
- Через це Роналду одразу відправили на самоізоляцію. Він пропустив матч збірної, а також ігри за туринський "Ювентус".
- Через карантин, Роналду не прибув до Києва на матч "Ювентуса" проти "Динамо" в Лізі чемпіонів. Однак відсутність португальця не допомогла "Динамо" – дубль Морати приніс перемогу "Ювентусу".
- Однак Роналду ризикує пропустити і матч проти "Барселони" в Лізі чемпіонів, якщо його карантин затягнеться.