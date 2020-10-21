Зірковий футболіст Кріштіану Роналду перебуває на карантині. У самоізоляції португалець вирішив змінити імідж.

Роналду опублікував відео та фото в інстаграм зі свого перебування на карантині. На відео видно, як футболіст займається на велотренажері.

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"Успіх в житті вимірюється не тим, чого ви досягли, а перешкодами, які ви долаєте", – підписав фото та відео Роналду.

На фотографії ж він стоїть з новою зачіскою. До цього гравець чималу увагу приділяв волоссю на голові (у нього навіть контракт з косметологічним брендом, де він рекламує шампунь). Та тепер він постригся майже наголо.