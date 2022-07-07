Скоро буде суд, – Верняєв хоче скоротити дискваліфікацію через допінг до двох років
Джерело:Football Hub
Титулований спортивний гімнаст Олег Верняєв продовжує відбувати дискваліфікацію. Олімпійський чемпіон зробить усе від себе можливе, щоб зменшити термін відсторонення від змагань.
Верняєв: Я змінив адвоката, побачимо, що вийде
Для цього Олег Верняєв буде подавати апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS). Якщо її задовольнять, то це скоротити термін дискваліфікації гімнаста, якого усунули через провалений допінг.
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У разі позитивного рішення Верняєв зможе повернутись до змагань вже наприкінці 2022-го року. Гімнаст досі не розуміє, звідки у його організмі з'явились заборонені речовини.
Я не тренувався довгий час, але зараз потихеньку повернувся до тренувань для себе. У мене незабаром суд, апеляція. Я змінив адвоката, побачимо, що вийде. Якщо вийде знизити термін до двох років, це вже 2022 рік. Буде важко повернутися, але я постараюся. Важко бути у підвішеному стані, а якщо скажуть, що у листопаді 2022 року у тебе зелене світло, то це інша ситуація. Тоді одразу працювати в зал і все. Я не знаю, звідки це все з'явилося,
– розповів український гімнаст.
Після 24 лютого Верняєв, як і більшість спортсменів, відійшли від улюбленої справи та стали на захист рідної країни, почали волонтерити.
Верняєв продовжує відбувати дискваліфікацію
- Перша сенсаційна інформація про відсторонення Верняєва з'явилась ще у січні 2021 року. Розпочалось розслідування цієї справи.
- Згодом стало відомо, що мова йшла про допінг. Через це Олег пропустив наступній престижні старти, серед яких Олімпійські Ігри-2020 у Токіо.
- Спершу ні гімнаст, ні його тренер ніяк не коментували допінговий скандал. Згодом Верняєва дискваліфікували на 4 роки. В організмі українця знайшли заборонену речовину мельдоній.
- Верняєв подавав апеляцію в CAS (Спортивний арбітражний суд).
- Олімпійський чемпіон впевнений, що це на 100% був донос.