Скоро буде суд, – Верняєв хоче скоротити дискваліфікацію через допінг до двох років

Титулований спортивний гімнаст Олег Верняєв продовжує відбувати дискваліфікацію. Олімпійський чемпіон зробить усе від себе можливе, щоб зменшити термін відсторонення від змагань.

Верняєв: Я змінив адвоката, побачимо, що вийде

Для цього Олег Верняєв буде подавати апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS). Якщо її задовольнять, то це скоротити термін дискваліфікації гімнаста, якого усунули через провалений допінг.

Цікаво прочитати Хто хоче жити в "русском міре" – нехай валять у росію, – олімпійський чемпіон Верняєв

У разі позитивного рішення Верняєв зможе повернутись до змагань вже наприкінці 2022-го року. Гімнаст досі не розуміє, звідки у його організмі з'явились заборонені речовини.

Я не тренувався довгий час, але зараз потихеньку повернувся до тренувань для себе. У мене незабаром суд, апеляція. Я змінив адвоката, побачимо, що вийде. Якщо вийде знизити термін до двох років, це вже 2022 рік. Буде важко повернутися, але я постараюся. Важко бути у підвішеному стані, а якщо скажуть, що у листопаді 2022 року у тебе зелене світло, то це інша ситуація. Тоді одразу працювати в зал і все. Я не знаю, звідки це все з'явилося,

– розповів український гімнаст.

Після 24 лютого Верняєв, як і більшість спортсменів, відійшли від улюбленої справи та стали на захист рідної країни, почали волонтерити.

Верняєв продовжує відбувати дискваліфікацію