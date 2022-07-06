Верняєв: Людей похилого віку там уже не переконати
Титулований гімнаст розповів, що востаннє був у рідному місті ще у 2012 році. Олег Верняєв вважає, що вісім років війни проти росії змінила українців, які залишились жити під окупацією у Донецьку.
До теми Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, – Верняєв зворушливо подякував ЗСУ
Олімпійський чемпіон впевнений, що навіть серед молодого покоління є люди, які сумніваються у тому, чи справді росіяни роблять ці усі жахіття в Україні. Верняєв жорстко, але справедливо вказав таким особам напрямок руху. І це навіть не слід за "русскім воєнним кораблем".
Людей похилого віку там уже не переконати. Серед зовсім молодих також є неадекватні, але я чую, що там починають ставити запитання. Починають аналізувати та думати, хто обстрілює, навіщо. Але хто хоче жити в "русском мире" – нехай валять у росію. Нехай туди їдуть, а Донецьк – це Україна. Може, я грубо сказав, але це схоже, що я прийду до тебе додому і скажу, що все, ця кімната моя, не заходь сюди,
– заявив Верняєв.
Олег Верняєв, який не припиняє волонтерити, вірить у ЗСУ та звільнення тимчасово окупованих українських територій.
Верняєв активно допомагає Україні
- Титулований гімнаст реагував на ганебну витівку російського "колеги по цеху" Івана Куляка, який з'явився із чужою олімпійською медаллю на мітингу на стадіоні "Лужники". А до цього розмістив на майці літеру Z, якою країна-агресор позначає свої танки та іншу військову техніку під час вторгнення на територію України.
- Також Верняєв найшов зрадника серед своїх. Ним став колишній гімнаст, який закінчив кар'єру у збірній України, Максим Василенко. Хлопець має цілком проросійську позицію.
- У своїх соцмережах Олег показував зруйновану спортивну інфраструктуру Харкова. На світлинах та відео олімпійського чемпіона було складно розгледіти колишні зали для фехтувальників та боксерів.
- Спортсмен продовжував показувати реалії "русского міра" у столиці України.