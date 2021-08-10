Верняєв оскаржує дискваліфікацію

Як відомо, в середині липня Верняєв повідомив, що Комітет з етики в гімнастиці (Арбітраж GEF) відсторонив його на чотири роки після здачі позитивної допінг-проби.

Що сталось Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки через позитивний допінг-тест

"Практично чотири тижні тому я писав про рішення арбітражу GEF дискваліфікувати мене на чотири роки. За ці чотири тижні моє життя круто змінилося: я дізнався, хто щиро мене підтримував, а хто був поруч просто так. Значить, такий у мене зараз в житті етап. Етап тестування мене на міцність. Я обіцяв, що не опущу руки і оскаржу рішення, з яким не згоден", – почав гімнаст.

Ми з командою подали апеляційну скаргу в CAS, зараз чекаємо відкриття провадження. Буду інформувати вас про хід справи. Дякую за підтримку тим, хто вірить в мене. Обіцяю, я зроблю все, що від мене можливе, щоб довести свою правоту,

– написав Верняєв.

Олег Верняєв – учасник двох Олімпіад. На іграх в Ріо-де-Жанейро 2016 він виграв золоту і срібну медалі. Без нього в Токіо Україна не виграла жодної медалі в гімнастиці.