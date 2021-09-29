Вернидуб відповів легенді Ліверпуля, який образив Шериф

Український тренер Юрій Вернидуб на чолі Шерифа переміг 13-разового переможця Ліги чемпіонів мадридський Реал. Молдовський клуб відсвяткував перемогу над Реалом у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Вернидуб: Кюйт поквапився

Після матчу Юрій Вернидуб відповів легендарному футболісту Ліверпуля Дірку Кюйту. Нідерландець перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів образив молдовський клуб.

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Після того, як Шериф вибив Динамо Загреб у кваліфікації Ліги чемпіонів, Кюйт сказав, що молдовському клубу нічого робити у найпрестижнішому турнірі Європи.

Я знаю, що Ліга чемпіонів – це турнір для чемпіонів, але таким командам, як Шериф Тирасполь, нічого робити в Лізі чемпіонів,

– казав Кюйт.

Шериф Вернидуба вирішив відповісти Кюйту результатами. У 1 турі тираспольці вдома сенсаційно перемогли донецький Шахтар (2:0). А після цього зуміли перемогти Реал на "Сантьяго Бернабеу" (2:1).

Вернидуб після перемоги над Реалом заявив, що Шериф заслужив грати у Лізі чемпіонів.

Що сказав Кюйт – він поквапився. Думаю, ми там, де ми повинні бути. Заслужили це,

– сказав український фахівець.

Вернидуб – герой Шерифа