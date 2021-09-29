Вернидуб: Кюйт поквапився
Після матчу Юрій Вернидуб відповів легендарному футболісту Ліверпуля Дірку Кюйту. Нідерландець перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів образив молдовський клуб.
Дивіться також Несподіванка від Шерифа: як космічний гол Тіля зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – відео
Після того, як Шериф вибив Динамо Загреб у кваліфікації Ліги чемпіонів, Кюйт сказав, що молдовському клубу нічого робити у найпрестижнішому турнірі Європи.
Я знаю, що Ліга чемпіонів – це турнір для чемпіонів, але таким командам, як Шериф Тирасполь, нічого робити в Лізі чемпіонів,
– казав Кюйт.
Шериф Вернидуба вирішив відповісти Кюйту результатами. У 1 турі тираспольці вдома сенсаційно перемогли донецький Шахтар (2:0). А після цього зуміли перемогти Реал на "Сантьяго Бернабеу" (2:1).
Вернидуб після перемоги над Реалом заявив, що Шериф заслужив грати у Лізі чемпіонів.
Що сказав Кюйт – він поквапився. Думаю, ми там, де ми повинні бути. Заслужили це,
– сказав український фахівець.
Вернидуб – герой Шерифа
- Юрій Вернидуб вперше вивів Шериф у Лігу чемпіонів. Окрім того, український тренер вперше вивів молдовський клуб у Лігу чемпіонів.
- Вернидуб повторив досягнення українських тренерів Валерія Лобановського і Євгена Кучеревського, які також мають у своєму активі перемоги над мадридським клубом.
- Вернидуб – перший українець, який обіграв Реал на його стадіоні в офіційному матчі. У 1990 році Дніпро зіграв у Мадриді товариський матч і переміг.
- Динамо Лобановського перемагало Реал у 1999 році, але на НСК "Олімпійський".