Вернидуб: Кюйт поторопился
После матча Юрий Вернидуб ответил легендарному футболисту Ливерпуля Дирку Кюйту. Нидерландец перед стартом группового этапа Лиги чемпионов оскорбил молдавский клуб.
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После того, как Шериф выбил Динамо Загреб в квалификации Лиги чемпионов, Кюйт сказал, что молдавскому клубу нечего делать в самом престижном турнире Европы.
Я знаю, что Лига чемпионов – это турнир для чемпионов, но таким командам, как Шериф Тирасполь, нечего делать в Лиге чемпионов,
– сказал Кюйт.
Шериф Вернидуба решил ответить Кюйту результатами. В 1 туре тираспольцы дома сенсационно победили донецкий Шахтер (2:0). А после этого сумели победить Реал на "Сантьяго Бернабеу" (2:1).
Вернидуб после победы над Реалом заявил, что Шериф заслужил играть в Лиге чемпионов.
Что сказал Кюйт – он поторопился. Думаю, мы там, где мы должны быть. Заслужили это,
– сказал украинский специалист.
Вернидуб – герой Шерифа
- Юрий Вернидуб впервые вывел Шериф в Лигу чемпионов. Кроме того, украинский тренер впервые вывел молдавский клуб в Лигу чемпионов.
- Вернидуб повторил достижение украинских тренеров Валерия Лобановского и Евгения Кучеревского, которые также имеют в своем активе победы над мадридским клубом.
- Вернидуб – первый украинец, обыгравший Реал на его стадионе в официальном матче. В 1990 году Днепр сыграл в Мадриде товарищеский матч и победил.
- Динамо Лобановского побеждало Реал в 1999 году, но на НСК "Олимпийский".