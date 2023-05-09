Тренер Вереса розкритикував команду за автогол, який порівняв із помилкою у дитячому футболі

Черговий 25-й тур УПЛ приніс Верес не найкращі емоції. Рівненський клуб знову зазнав поразки на домашньому стадіоні.

Єдиний гол визначив переможця зустрічі, яким став Колос. Але тут було не без долі фарту для гостей із Ковалівки.

Як це було Рідні стіни не допомагають: як Верес забив курйозний автогол та приніс перемогу Колосу – відео

Вже у перші 10 хвилин гості повели у рахунку 0:1, але гол у власні ворота забив Верес. Автором автогола став Денис Балан, який зрізав м'яч у сітку володінь Богдана Когута після прострілу у воротарську зону.

До фінального свистка рівнянам так і не вдалось забити, але вже у ворота суперника. Колос мінімально обіграв Верес завдяки автоголу Балана. Команда Юрія Вірта знову зазнала поразки на домашньому реконструйованому стадіоні у Рівному.

Вірт: Не маємо права так безвідповідально розпочинати матч

На післяматчевій пресконференції Юрій Вірт прокоментував автогол, який став фатальним для його команди. Він порівняв його із грою на дитячо-юнацькому рівні серед команд віком до 10 років.

Не маємо права так безвідповідально розпочинати матч. Гол, який ми сьогодні пропустили – це рівень ДЮСШ U-10. Так грають досвідчені футболісти, яким по тридцять років, які грають та помиляються. Ми даруємо гол і, звичайно, важко потім відіграватись,

– зазначив головний тренер Вереса.

"Ми начебто і налаштовуємо футболістів, і вони всі розуміють, а потім виходимо і вже якийсь матч починаємо з 0:1. Великі претензії маю до захисників. Такі подарунки ми не маємо права. Потім починаємо поспішати, важко долати насичену оборону суперника. Ну і реалізація... Моменти є, доводимо атаки до ударів, але не забиваємо. З такими помилками важко розраховувати на перемогу та реалізацію хочеться кращою", – додав Вірт.

Відзначимо! Лише у 23-му турі Верес здобув свою першу перемогу на рідному стадіоні. Було це у грі проти Львова 3:2.

Ця поразка від Колоса опустила Верес у зону перехідних матчів у боротьбі за виживання. Рівняни з 24 очками йдуть на 13-му місці. Стільки ж балів у 14-го львівського Руха.