Лише у 23-му турі Верес здобув дебютну перемогу на реконструйованому стадіоні у Рівному. Але радість рівнян була недовгою. Вже через тур команда Юрія Вірта знову зазнала домашньої поразки. Не фарт продовжується, пише 24 Канал.

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Може потрібно змінити стадіон

Цього разу Колос став кривдником рівненського клубу, але відбулось це не без допомоги господарів поля. Вже на 8-й хвилині Денис Балан намагався перервати простріл, але відправив м'яч у власні ворота.

Футболісту Вереса нічого не залишалось, як хапатись за голову. Колос швидко повів у рахунку 0:1.

Відео автоголу Вереса

У рівненського колективу залишалось ще дуже багато часу, аби не лише відігратись, а й вирвати перемоги. Але ні одне, ні інше йому не вдалось.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Колоса над Вересом 0:1.

Відзначимо, що автор автогола провів лише свій 5-й матч у футболці Вереса, адже лише 1 січня 2023 року став футболістом клубу з Рівного. До цього матчу не забивав у ворота суперника.