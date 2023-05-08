Верес – Колос 0:1

Гол: Балан, 8 (авт)

30 вересня 2022 року в Рівне після реконструкції було відкрито стадіон "Авангард". Тоді Верес зіграв тут перший домашній матч в сезоні. Гра проти Руху закінчилася внічию 2:2. З цього часу Верес на цьому стадіоні провів 12 матчів, і лише одного разу переміг – в попередньому турі здолав Львів.

Варте уваги Минай неочікувано переміг Ворсклу, перервавши незвичну гольову серію, яка тривала 21 матч

Натомість вісім матчів для рівнян закінчилися поразкою вдома. 8 травня команда поступилася Колосу. А все в матчі вирішив єдиний гол, який було забито на 8-й хвилині. Після прострілу з флангу Балан невдало підставив ногу, і від нього м'яч залетів у власні ворота.

Завдяки цій перемозі Колос зумів піднятися на шосте місце в турнірній таблиці. Натомість Верес опустився на 13-е місце. Це зона перехідних матчів з командами з Першої ліги.

Відеоогляд матчу Верес – Колос