Верес – Львів 3:2

Голи: Кучеров, 13, Блізніченко, 18, Шестаков, 49 – Свржняк, 4, 45+1

5 листопада 2022 року. Саме тоді Верес востаннє перемагав в УПЛ – на виїзді вдалося обіграти Металіст 1925. А вдома команда з моменту частково відкриття стадіону "Авангард" після реконструкції до цього ще не перемагав. 28 квітня 2023 року ці дві невдалі серії нарешті було перервано – Верес обіграв Львів.

Варте уваги Допомогла гра в більшості: Динамо перемогло Металіст в першому матчі Шовковського

Хоча для господарів поля все почалося вкрай невдало – команда пропустила гол вже на четвертій хвилині, коли Свржняк вдало підключився до атаки та пробив по воротах.

Але радість львів'ян була не довгою. Спочатку Кучеров вдало відправив м'яч під перекладину воріт Юрчука. Голкіпер хоч і стрибав за м'ячем, але не дотягнувся о нього.

Ще за п'ять хвилин Юрчук помилився після дальнього удару Блізніченка, і Верес вже вийшов вперед в рахунку.

Загалом на полі було чимало боротьби. І моментів, щоб забити гол. І Львову таки вдалося зрівняти рахунок. Все той же Свржняк на першій компенсованій хвилині до першого тайму зумів зрівняти рахунок. Він замкнув в дотик простріл з флангу.

А от на початку другого тайму вже Верес забив гол. Шестаков пробив головою після того, як м'яч декілька разів зрикошетив від гравців у штрафному майданчику.

Далі обидві команди створили декілька нагод, щоб відзначитися. І Львів міг уникнути поразки, і Верес міг забити четвертий гол у ворота суперника. Але відзначитися так нікому і не вдалося.

Верес перемагає вперше вдома в цьому сезоні. І перериває серію з 11 матчів без перемог в УПЛ, піднявшись із зони вильоту на 11 місце. Натомість Львів і далі залишається найгіршою командою УПЛ – шоста поспіль поразка та останнє місце в турнірній таблиці.

Верес – Львів відеоогляд