Единственный гол определил победителя встречи, которым стал Колосс. Но здесь было не без судьбы фарта для гостей из Ковалевки.
Как это было Родные стены не помогают: как Верес забил курьезный автогол и принес победу Колосу - видео
Уже в первые 10 минут гости повели в счете 0:1, но гол в свои ворота забил Верес. Автором автогола стал Денис Балан, срезавший мяч в сетку владений Богдана Когута после прострела во вратарскую зону.
До финального свистка ровенчанам так и не удалось забить, но уже в ворота соперника. Колосс минимально обыграл Верес благодаря автоголу Балана. Команда Юрия Вирта снова потерпела поражение на домашнем реконструированном стадионе в Ровно.
Вирт: Не имеем права так безответственно начинать матч
На послематчевой пресс-конференции Юрий Вирт прокомментировал автогол, который стал роковым для его команды. Он сравнил его с игрой на детско-юношеском уровне среди команд в возрасте до 10 лет.
Не имеем права так безответственно начинать матч. Гол, который мы сегодня пропустили, – это уровень ДЮСШ U-10. Так играют опытные футболисты, которым по тридцать лет играют и ошибаются. Мы дарим гол и, конечно, трудно потом играть,
– отметил главный тренер Вереса.
"Мы вроде бы и настраиваем футболистов, и они все понимают, а потом выходим и уже какой-то матч начинаем с 0:1. Большие претензии имею к защитникам. Такие подарки мы не имеем права. Потом начинаем спешить, тяжело преодолевать насыщенную оборону соперника. Ну и реализация... Моменты есть, доводим атаки до ударов, но не забиваем. С такими ошибками трудно рассчитывать на победу и реализацию хочется лучше", – добавил Вирт.
Это поражение от Колосса опустило Вереса в зону переходных матчей в борьбе за выживание. Ровенчане с 24 очками идут на 13-м месте. Столько же баллов у 14-го львовского движения.
- Напомним, что 15-я и 16-я команды УПЛ напрямую понижаются в классе. 13-я и 14-я команды сыграют стыковые матчи с 3-й и 4-й командами Первой лиги Украины в борьбе за выступления в элите следующего года-2023/2024.
- На прямой вылет из УПЛ больше всего претендуют Львов и Металлист.
- Что касается Первой лиги Украины, то здесь Полесье и Оболонь идут на первых двух ступенях, имея в своем активе 25 и 24 балла соответственно. Топ-3 замыкают львовские Карпаты, набравшие 17 пунктов. На один балл меньше у четвертого ЛУЗ.