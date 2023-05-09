Единственный гол определил победителя встречи, которым стал Колосс. Но здесь было не без судьбы фарта для гостей из Ковалевки.

Как это было Родные стены не помогают: как Верес забил курьезный автогол и принес победу Колосу - видео

Уже в первые 10 минут гости повели в счете 0:1, но гол в свои ворота забил Верес. Автором автогола стал Денис Балан, срезавший мяч в сетку владений Богдана Когута после прострела во вратарскую зону.

До финального свистка ровенчанам так и не удалось забить, но уже в ворота соперника. Колосс минимально обыграл Верес благодаря автоголу Балана. Команда Юрия Вирта снова потерпела поражение на домашнем реконструированном стадионе в Ровно.

Вирт: Не имеем права так безответственно начинать матч

На послематчевой пресс-конференции Юрий Вирт прокомментировал автогол, который стал роковым для его команды. Он сравнил его с игрой на детско-юношеском уровне среди команд в возрасте до 10 лет.

Не имеем права так безответственно начинать матч. Гол, который мы сегодня пропустили, – это уровень ДЮСШ U-10. Так играют опытные футболисты, которым по тридцать лет играют и ошибаются. Мы дарим гол и, конечно, трудно потом играть,

– отметил главный тренер Вереса.

"Мы вроде бы и настраиваем футболистов, и они все понимают, а потом выходим и уже какой-то матч начинаем с 0:1. Большие претензии имею к защитникам. Такие подарки мы не имеем права. Потом начинаем спешить, тяжело преодолевать насыщенную оборону соперника. Ну и реализация... Моменты есть, доводим атаки до ударов, но не забиваем. С такими ошибками трудно рассчитывать на победу и реализацию хочется лучше", – добавил Вирт.

Отметим! Только в 23 туре Верес одержал свою первую победу на родном стадионе. Было это в игре против Львова 3:2.

Это поражение от Колосса опустило Вереса в зону переходных матчей в борьбе за выживание. Ровенчане с 24 очками идут на 13-м месте. Столько же баллов у 14-го львовского движения.