Єдиний гол визначив переможця зустрічі, яким став Колос. Але тут було не без долі фарту для гостей із Ковалівки.

Як це було Рідні стіни не допомагають: як Верес забив курйозний автогол та приніс перемогу Колосу – відео

Вже у перші 10 хвилин гості повели у рахунку 0:1, але гол у власні ворота забив Верес. Автором автогола став Денис Балан, який зрізав м'яч у сітку володінь Богдана Когута після прострілу у воротарську зону.

До фінального свистка рівнянам так і не вдалось забити, але вже у ворота суперника. Колос мінімально обіграв Верес завдяки автоголу Балана. Команда Юрія Вірта знову зазнала поразки на домашньому реконструйованому стадіоні у Рівному.

Вірт: Не маємо права так безвідповідально розпочинати матч

На післяматчевій пресконференції Юрій Вірт прокоментував автогол, який став фатальним для його команди. Він порівняв його із грою на дитячо-юнацькому рівні серед команд віком до 10 років.

Не маємо права так безвідповідально розпочинати матч. Гол, який ми сьогодні пропустили – це рівень ДЮСШ U-10. Так грають досвідчені футболісти, яким по тридцять років, які грають та помиляються. Ми даруємо гол і, звичайно, важко потім відіграватись,

– зазначив головний тренер Вереса.

"Ми начебто і налаштовуємо футболістів, і вони всі розуміють, а потім виходимо і вже якийсь матч починаємо з 0:1. Великі претензії маю до захисників. Такі подарунки ми не маємо права. Потім починаємо поспішати, важко долати насичену оборону суперника. Ну і реалізація... Моменти є, доводимо атаки до ударів, але не забиваємо. З такими помилками важко розраховувати на перемогу та реалізацію хочеться кращою", – додав Вірт.

Відзначимо! Лише у 23-му турі Верес здобув свою першу перемогу на рідному стадіоні. Було це у грі проти Львова 3:2.

Ця поразка від Колоса опустила Верес у зону перехідних матчів у боротьбі за виживання. Рівняни з 24 очками йдуть на 13-му місці. Стільки ж балів у 14-го львівського Руха.