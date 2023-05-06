Легендарний тренер Арсенала виділив Зінченка, коли відповідав на питання про улюбленого гравця

Лондонський Арсенал не втрачає надій та бореться до останнього у гонитві за чемпіонським титулом АПЛ. "Каноніри" проводять свій найкращий сезон за останні роки.

Відставання команди Мікеля Артети від нового лідера сезону Манчестер Сіті складає лише один бал. Однак у "містян" ще є гра у запасі, яка зможе збільшити відрив між клубами на користь Сіті.

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Однак навіть це не так сильно засмучує прихильників "канонірів", які видають потужний сезон. Така гра повернула Арсенал до Ліги чемпіонів, де Зінченко та Компанія зіграють вже наступного сезону-2023/2024.

Внгер: Мені подобаються усі вони

Легендарний у минулому тренер Арсенала Арсен Венгер відзначив, що йому найбільше подобається у грі команди Артети та хто з футболістів є його улюбленим футболістом.

Венгер дипломатично не став виділяти когось одного з лондонського колективу, але виділив у цій солідній когорті й нашого українця Олександра Зінченка.

Мій улюблений гравець нинішнього Арсенала? Мені подобаються усі вони. Атакувальна ланка дуже хороша. Комбінації, рух вперед...Едегор, Мартінеллі, Сака, Жезус – усі. Подобається, як вони комбінують через Зінченка. Як вони обирають час, ухвалюють рішення. Мені це дуже подобається,

– сказав Венгер.

Нагадаємо, що раніше на матчі 17-го туру АПЛ з Вест Хемом Венгер вперше після свого відходу з тренерського містка з'явився на трибунах "Емірейтс". Команда потішила свого колишнього наставника перемогою з рахунком 3:1.

Зінченко скористався такою нагодою та зробив спільне фото з легендою футболу.

Декілька досягнень Зінченка в Арсеналі