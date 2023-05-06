Отставание команды Микеля Артеты от нового лидера сезона Манчестер Сити составляет всего один балл. Однако у "горожан" еще есть игра в запасе, которая сможет увеличить отрыв между клубами в пользу Сити.

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Однако даже это не так сильно огорчает поклонников "канониров", которые выдают мощный сезон. Такая игра вернула Арсенал в Лигу чемпионов, где Зинченко и Компания сыграют уже в следующем сезоне-2023/2024.

Внгер: Мне нравятся все они

Легендарный в прошлом тренер Арсенала Арсен Венгер отметил, что ему больше нравится в игре команды Артеты и кто из футболистов является его любимым футболистом.

Венгер дипломатично не стал выделять кого-то одного из лондонского коллектива, но выделил в этой солидной когорте и нашего украинца Александра Зинченко.

Мой любимый игрок нынешнего Арсенала? Мне нравятся все они. Атакующее звено очень хорошее. Комбинации, движение вперед... Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус – все. Нравится, как они комбинируют через Зинченко. Когда они выбирают время, принимают решение. Мне это очень нравится,

– сказал Венгер.

Напомним, что ранее на матче 17-го тура АПЛ с Вест Хэмом Венгер впервые после своего ухода из тренерского мостика появился на трибунах "Эмирейтс". Команда порадовала своего бывшего наставника победой со счетом 3:1.

Зинченко воспользовался такой возможностью и сделал общее фото с легендой футбола.

Несколько достижений Зинченко в Арсенале