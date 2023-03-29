Авторитетне видання The Athletic оприлюднило свою символічну збірну Європи. На думку порталу, Україну гідно у ній представить капітан збірної у матчі проти Англії Олександр Зінченко.

Цікаво Я йому сказав: все закінчилося, – Зінченко відповів Мудрику після зірваного трансферу в Арсенал

Серед футбольних зірок

Видання не стало виділити тут Михайла Мудрика чи Руслана Маліновського, які нещодавно перебрались у Челсі та Марсель. А саме Зінченка, який зробив правильний вибір, коли перейшов в Арсенал із МанСіті. У Лондоні вже називають Олександра "капітаном Арсенала, але без пов'язки".

Сашко потрапив у збірну, де зібрались футбольні зірки з усієї Європи. Тут можна побачити і Кіліана Мбаппе, і Ерлінга Голанда, колишнього одноклубника по МанСіті українця Кевіна де Брюйне та нинішнього партнера по Арсеналу Букайо Сака.

Символічна збірна Європи за версією The Athletic

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ);

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ); Захисники: Жоау Канселу (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Олександр Зінченко (Арсенал);

Жоау Канселу (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Джамал Мусіала (Баварія);

Родрі (Манчестер Сіті), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Джамал Мусіала (Баварія); Нападники: Букайо Сака (Арсенал), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті).



Символічна збірна Європи від The Athletic / Фото авторитетного видання

Нагадаємо, що 22 липня 2022-го Зінченко підписав контракт із "канонірами" до кінця червня 2026 року. За лондонську команду вже встиг провести 27 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти. Фанати Арсенала дуже задоволені таким приходом універсального українського футболіста.

26 березня зіграв за збірну України у відборі на Євро-2024. Зінченко вивів національну команду із капітанською пов'язкою, але навіть це не допомогло "синьо-жовтим" переграти Англію. Підсумковий рахунок матчу 2:0 на користь підопічних Гарета Саутгейта.

Вже у своєму першому сезоні в Арсеналі може здобути своє чергове чемпіонство в АПЛ. Підопічні Мікеля Артети після 28 зіграних поєдинків лідирує у турнірній таблиці, де мають перевагу над Манчестер Сіті у вигляді 8 очок – 69 проти 61-го балу у "містян".