Одного сезону вистачило Олександру Зінченку для того, щоб стати лідером Арсеналу та улюбленцем вболівальників. Як результат – українець вдруге став найкращим гравцем у команді.

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Визнання Зінченка

За українського захисника віддали свої голоси 49% респондентів. Друге місце посів Габріел Магальяес, третє – Букайо Сака.

"Це був ще один вдалий місяць для Алекса, чий видатний момент настав, коли він забив свій перший гол у Прем’єр-лізі, зрівнявши рахунок в матчі проти Астон Вілли, коли наші спини були вперті в стіну, створивши платформу для нас, щоб повернутися та виграти гру.

Він відібрав м’яч 34 рази в п’яти матчах, зробив 329 вдалих передач і створив п’ять гольових моментів для команди під час своїх типових ігор, щоб допомогти нам розпочати та закінчити місяць на першому місці", – йдеться у повідомленні офіційного сайту Арсеналу.

Зінченко: Мої одноклубники вб’ють мене

Зінченко у жартівливій формі подякував вболівальникам за підтримку.

"Привіт, друзі. Сподіваюся, у вас все добре. Дуже вам дякую, що знову проголосували за мене в номінації за найкращого гравця Арсенала місяця.

Я знаю, що мої одноклубники вб’ють мене. Вони думають, що люди, які голосують за мене, не розбираються у футболі.

Але забудьте про них. Нумо тиснути разом до самого кінця. Вперед, каноніри", – сказав Зінченко.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Олександр Зінченко зіграв за Арсенал 24 матчі, забив 1 гол та віддав 2 асисти. Свій наступний матч "каноніри" проведуть 12 березня проти Фулхема.