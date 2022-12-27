Легендарний наставник вперше з'явився на "Емірейтс" після свого відходу з лондонського клубу. Телекамери зловили Арсена Венгера на трибунах рідного стадіону Арсенала, який святкував голи своєї колишньої команди.
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Легенда "канонірів" на трибунах
Згодом пресслужба Арсенала виклала світлину з Венгером на своїй сторінці у твітері: "One Arsène Wenger", додавши смайлик червоного сердечка.
Арсен Венгер відвідав матч Арсенала / Фото з твітер лондонського клубу
Арсенал потішив колишнього наставника перемогою 3:1. Хоча першими нулі на табло змінив Вест Хем після реалізованого пенальті Венрахма. Підопічні Мікеля Артети видали яскравий другий тайм, у якому тричі засмутили голкіпера суперника. Голи Сака, Мартінеллі та Нкетіа принесли домашню перемогу "канонірам".
Арсенал продовжує гонитву за чемпіонством АПЛ, випереджаючи найближчого конкурента, яким є Ньюкасл, вже на 7 балів.