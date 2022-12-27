Легендарний наставник вперше з'явився на "Емірейтс" після свого відходу з лондонського клубу. Телекамери зловили Арсена Венгера на трибунах рідного стадіону Арсенала, який святкував голи своєї колишньої команди.

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Легенда "канонірів" на трибунах

Згодом пресслужба Арсенала виклала світлину з Венгером на своїй сторінці у твітері: "One Arsène Wenger", додавши смайлик червоного сердечка.



Арсен Венгер відвідав матч Арсенала / Фото з твітер лондонського клубу

Цікаво! Арсен Венгер очолював Арсенал протягом 1996 – 2018 років. Під його керівництвом "каноніри" провели 1228 матчів. Французький наставник привів команду до 17 трофеїв. Після відходу з лондонського клубу розпочав роботу у ФІФА, де працює директором із розвитку.

Арсенал потішив колишнього наставника перемогою 3:1. Хоча першими нулі на табло змінив Вест Хем після реалізованого пенальті Венрахма. Підопічні Мікеля Артети видали яскравий другий тайм, у якому тричі засмутили голкіпера суперника. Голи Сака, Мартінеллі та Нкетіа принесли домашню перемогу "канонірам".

Арсенал продовжує гонитву за чемпіонством АПЛ, випереджаючи найближчого конкурента, яким є Ньюкасл, вже на 7 балів.