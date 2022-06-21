Вдарили по репутації матеріалом про допінг: британське видання виплатить компенсацію Ястремській

У січні 2021 року українську тенісистку тимчасово усунули від змагань через провалений допінг-тест. В організмі Даяни виявили заборонений препарат местеролон.

Українка очистила свою репутацію

The Telegraph перепросило у Даяни Ястремської та її батька. Тенісисті виплатять компенсацію.

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У виданні нагадали, що "Даяну Ястремську звинувачують у спробі приховування звинувачень у допінгу" від 14 травня повідомлялося про звинувачення у спробі приховування професійної тенісистки Даяни Ястремської та її батька Олександра Ястремського після того, як у неї був позитивний тест.

Зазначається, що в червні 2021 року Незалежний трибунал Міжнародної федерації тенісу після повного слухання встановив, що, хоча Ястремську зловили на допінгу в грудні 2020 року через зараження, це не було викликано якоюсь провиною, недбалістю або правопорушенням з її боку, внаслідок яких на неї не були накладені санкції.

Ми погоджуємось і раді пояснити, що, як встановив Трибунал, ні пані Ястремська, ні її батько не займалися жодним приховуванням. Ми приносимо вибачення пані Ястремській та її батькові та погодилися виплатити їм компенсацію за страждання та шкоду їх репутації, які заподіяла наша стаття,

– повідомляє видання.

Допінг-скандал за участі Ястремської