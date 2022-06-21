Украинка очистила свою репутацию

The Telegraph извинился перед Даяной Ястремской и ее отцом. Теннисисты выплатят компенсацию.

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В издании напомнили, что "Даяну Ястремскую обвиняют в попытке сокрытия обвинений в допинге" от 14 мая сообщалось об обвинении в попытке утаивания профессиональной теннисистки Даяны Ястремской и ее отца Александра Ястремского после того, как у нее был положительный тест.

Отмечается, что в июне 2021 года Независимый трибунал Международной федерации тенниса после полного слушания установил, что, хотя Ястремскую поймали на допинге в декабре 2020 года из-за заражения, это не было вызвано какой-либо виной, халатностью или правонарушением с ее стороны, в результате которых на нее были наложены санкции.

Мы соглашаемся и рады объяснить, что, как установил Трибунал, ни госпожа Ястремская, ни ее отец не занимались никаким укрывательством. Мы приносим извинения госпоже Ястремской и ее отцу и согласились выплатить им компенсацию за страдания и ущерб их репутации, причиненный нашей статьей,

– сообщает издание.

Допинг-скандал с участием Ястремской