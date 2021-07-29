Ломаченко проведе другий бій у 2021 році

Наступний бій Ломаченка може відбутися 11 грудня. Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель, посилаючись на інформацію від голови Top Rank Боба Арума.

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Поєдинок може пройти на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). Наразі суперник Ломаченко не відомий.

Хто може стати суперником Ломаченка

34-річний український боксер не втрачає надій провести реванш з Теофімо Лопесом, якому програв у жовтні 2020 року.

Реваншу сприяє те, що Ломаченко очолив рейтинг WBO та лідирує за версією WBC. Це наблизило українця до статусу офіційного претендента.

Також Ломаченко спробує скористатися тим, що Лопес ніяк не може домовитися про бій з австралійцем Джорджем Камбососом.

Існує ймовірність, що Лопес відмовиться від титулу IBF, на який претендує Камбосос. Тоді Лопес може прийняти виклик Ломаченка.

Наразі Ломаченко перебуває в Україні, де тренується під керівництвом свого батька Анатолія.