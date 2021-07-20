Top Rank обговорює реванш Ломаченко – Лопес

Інсайдер Майк Коппінджер на шоу телеексперта Макса Келлермана "Max On Boxing" поділився інформацію про наступний бій Лопеса.

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Поєдинок Лопес – Камбосос може не відбутися, адже американець не хочеться битися в Австралії. Як повідомив Коппінджер, Лопеса відлякує 14-денний карантин.

Однак на Теофімо тисне компанія Triller, яка організовує бій. Якщо поєдинок не відбудеться, то Triller втратить 5 мільйонів доларів.

Безумовно, Лопес – чемпіон, і його команда вважає, що він повинен мати перевагу. Triller займає таку позицію: "Ми втратили 5 мільйонів доларів, намагаючись організувати бій. Тепер ми хочемо повернути гроші назад",

– сказав інсайдер.

За словами Коппінджера, наразі команда Лопеса намагається домовитися з IBF. Саме цей титул Теофімо має захистити у бою з австралійцем.

"Зараз йде битва з IBF. Потрібно подивитися, що говорять правила IBF, але на цей момент я б сказав, що поєдинок Лопес – Камбосос не відбудуться. Давайте не забувати, що Triller заплатила б Лопесу майже 4 мільйони доларів – найбільший його гонорар. Ці гроші підуть, якщо він не погодиться битися з Камбососом", – зазначив журналіст.

Коппінджер з посиланнями на свої джерела повідомив, що промоутерська компанія Top Rank обговорює реванш Ломаченка з Лопесом.

Мені сказали, що якщо цей поєдинок не відбудеться, то, як я і передбачав, Top Rank вже зараз обговорює бій Ломаченко – Лопес 2, який, можливо, влаштують до кінця року. Мені подобається цей реванш,

– резюмував Коппінджер.

Лопес і Камбосос мали зустрітися 19 липня. Через коронавірус у Лопеса бій перенесли на 14 серпня, а згодом – 11 вересня. Triller інформує, що поєдинок відбудеться у жовтні в Австралії.