Після спілкування з пресою Василь Ломаченко та Девін Хейні стали один навпроти одного для дуелі поглядів. Американський боксер вирішив не знімати окуляри з обличчя. Але Ломаченка це ніяк не збентежило. Він жодного разу не моргнув, допоки тривала дуель поглядів.

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Окрім того, боксери за це час не сказали жодного слова, чітко дивлячись в очі один одному.

Першим не витримав Хейні. Він захитався, після чого відійшов в бік, чим викликав певну усмішку в Ломаченка.

Відео дуелі поглядів Хейні та Ломаченка

Варто відзначити, що боксери проведуть ще одну дуль поглядів – цього разу під час церемонії зважування.

Бій Ломаченко – Хейні відбудеться у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena 20 травня. В Україні це буде ранок 21 травня (їх вихід очікується після 05:00 за київським часом). На кону буде звання абсолютного чемпіона світу, яким володіє Хейні.