Українська тенісистка з Керчі продовжує виступати в парі з росіянками попри війну

Валерія Страхова не цурається виходити на корт в дуеті з представницями країни-терористки. У Федерації тенісу України її погляди називають проросійськими.

Після початку війни Росії проти України більшість наших спортсменів уникають зустрічей із представниками країни-терористки. Тенісу це стосується менше, адже українці часто перетинаються по сіткам із росіянами.

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Втім якщо це можна виправдати жеребом та зрадницькою позицією ATP та WTA, то виступ із росіянами в одній парі не вкладається навіть у голові, пише 24 канал. А такі випадки теж є!

Раніше Олег Приходько заявляв, що не бачить проблем у тому, що він виступає в парі з росіянином Денисом Клоком. Також спортсменка "внєпалітікі" є і в жіночому тенісі.

Історія ганьби Страхової

Мова про Валерію Страхову. Дівчина з початку року вже втретє грає парний турнір в дуеті з росіянкою. У січні вона виграла турнір в Буенос-Айресі разом з Аміною Аншбою. Остання, до речі, потрапила під санкції з боку України через підтримку війни.

У березні ж Страхова зіграла в парі із Анастасією Хромачовою, ставши переможницею змагань в Колумбії. І ось тепер українка знову вийшла на корт із Хромачовою, стартувавши на турнірі в Рабаті.

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Сама Валерія свою позицію не висловлює. Вона народилась у кримському місті Керч, а наразі проживає у окупованому Донецьку. До того ж, віцепрезидент Федерації тенісу України Євген Зукін заявляв, що Страхова має відверто проросійські погляди.

Довідка. Валерія Страхова є дев'ятою ракеткою України. У одиночному рейтингу WTA вона йде на 303 місці, тоді як у парному – на 135-му.