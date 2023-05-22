После войны России против Украины большинство наших спортсменов избегают встреч с представителями страны-террористки. Тенниса это касается меньше, ведь украинцы часто пересекаются по сетям с россиянами.

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Впрочем, если это можно оправдать жребием и предательской позицией ATP и WTA, то выступление с россиянами в одной паре не укладывается даже в голове, пишет 24 канал. А такие случаи тоже есть!

Ранее Олег Приходько заявлял, что не видит проблем в том, что он выступает в паре с россиянином Денисом Клоком. Также спортсменка "внеполитики" есть и в женском теннисе.

История позора Страховой

Речь о Валерии Страхове. Девушка с начала года уже в третий раз играет парный турнир в дуэте с россиянкой. В январе она выиграла турнир в Буэнос-Айресе вместе с Аминой Аншбой. Последняя, кстати, попала под санкции со стороны Украины из-за поддержки войны.

В марте же Страхова сыграла в паре с Анастасией Хромачевой, став победительницей соревнований в Колумбии. И вот теперь украинка снова вышла на корт с Хромачевой, стартовав на турнире в Рабате.

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Сама Валерия свою позицию не высказывает. Она родилась в крымском городе Керчь, а сейчас проживает в оккупированном Донецке. К тому же, вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин заявлял, что у Страхова есть откровенно пророссийские взгляды.

Справка. Валерия Страхова является девятой ракеткой Украины. В одиночном рейтинге WTA она идет на 303-м месте, тогда как в парном – на 135-м.