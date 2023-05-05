Паула Бадоса чітко стверджує, що на даний кожен має займатися своєю справою. Іспанська тенісистка не бажає міняти своєї думки.

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Під впливом

Паула Бадоса, яка колись була близькою подругою з Мартою Костюк, та війна розставила тенісисток по різні сторони барикади, говорить по стандартах російської пропаганди, а саме, що спорт повинен бути поза політикою. Логічно, що Паула буде дотримуватись думки, оскільки та перебуває у тісних стосунках з білорусами та росіянами, яких вона відверто захищала, відстоюючи їхні права на міжнародній арені. Іспанка була проти усунення спортсменів з країни-агресора та її поплічниці.

Безумовно, вони не повинні змішуватися. На жаль, вони пересіклися, але я ніколи цього не зрозумію. Зрештою, спорт і політика не мають нічого спільного, і дуже прикро, що гравці так сильно влізають в це. Ми не беремо в цьому участі. Ми не знаємо, що там відбувається. Є багато думок, і ми теж не знаємо на 100 відсотків усього, і не будемо знати. Я вважаю за краще в це не влізати і займатись своїми справами. Політики мають займатись політикою, а спортсмени – спортом,

– розповіла Бадоса.

Низка спортсменів світу стверджують. що спорт ні в якому разі не може бути за межами політики у реаліях сьогодення. Зокрема голова правління Олімпійської спортивної конфедерації Німеччини Торстен Бурместер висловлювався, що "спорт ні в якому разі не може бути аполітичним".