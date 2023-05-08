Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало федерацій дискваліфікували спортсменів з РФ. Втім це не стосується тенісу.

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Спортсменки з країн-терористок продовжують грати в турі WTA, лише під нейтральним прапором. Вони нерідко перетинаються з українськими суперницями і ті відмовляються їм тиснути руку.

Третя ракетка Росії Людмила Самсонова висловила свою думку з цього приводу. Вона не побоялась відкрито назвати причину такої нелюбові до них з боку представників України.

Чесно кажучи, 90% українських гравців зі мною не вітаються. Мене це не напружує, це зрозуміло, тому що їхню країну бомблять. Але я вважаю, що спорт та політика мають бути розділені. Зрештою, ми теж люди і лише гравці, а я і багато інших російських тенісистів не живуть у Росії. Я ставлю себе на їхнє місце і намагаюся уявити, як це може бути важко. Ми намагалися використовувати теніс для об'єднання. Свого часу ми багато чого пропонували WTA та ATP. Все це було відкинуто. Навколо багато ненависті, але я їх не звинувачую,

– зізналась Самсонова.

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Раніше перша ракетка Росії Дар'я Касаткіна також висловила дуже наближену до адекватної позицію. Вона розуміє, що у українців є достатньо причин ненавидіти росіян.

Відзначимо, що цього літа росіяни та білоруси зможуть брати участь на Вімблдоні, який стартує 3 липня. Торік організатори змагань, попри позиції WTA та ATP, заборонили представникам країн-терористок виходити на британський корт.