Український тенісист Олег Приходько із Павлограда у квітні – травні 2022 року мав досвід виступів у парному розряді у компанії росіянина. Як виявилось, друга ракетка України у парному розряді не бачить у цьому нічого такого, що б порушувало закон.

Оце так Не всі українські тенісисти готові відмовлятись від матчів проти росіян і білорусів, – Світоліна

Приходько: Я грав пару саме зі своїм другом – для мене національність не має значення

Приходько розповів, що цей росіянин є його другом. І взагалі, у його оточенні багато друзів із Росії та Білорусі. Ба більше, дівчина українського тенісиста родом із країни божевільного Владіміра Путіна. Схоже, у нас з'явився ще один, який твердить, що "спорт внє палітікі".

Українець запевнив, що не потрібно винити людину за її національність, а потрібно дивитись на її вчинки. Також український тенісист розповів, що його друзі та знайомі з цих країн глибоко засуджують війну в Україні.

Зіграв пару з росіянином, тому що він є моїм другом. І я грав пару саме зі своїм другом – для мене національність не має значення. На мій погляд, людину потрібно судити за її вчинки, а не за її національністю,

– заявив Приходько.

"На жаль, у нас у федерації застосовується досвід дисидентів за радянських часів, коли людей засуджували за розбіжність із суспільними поглядами. У мене багато друзів з Росії та Білорусії, також моя дівчина з Росії. Всі вони всіляко мені допомагають і завжди висловлюються проти війни. Тому я не вважаю, що зробив якийсь страшний вчинок", – додав тенісист із України.

Також Приходько розповів, що отримував рекомендації від Федерації тенісу України. Однак він не хоче поділяти її погляди, адже має власні життєві переконання.

"Сліпо дотримуватися політики партії я не став"

Приходько впевнений, що такі осудження спортсменів якраз і спонукають до нових конфліктів, починають влаштовувати війну на корті та поза його межами.

Чи були рекомендації з боку ФТУ не грати з росіянином? Так, надходили, але оскільки я маю власні погляди, то зробив так, як вважав за потрібне, сліпо дотримуватися політики партії я не став. Взагалі я вважаю, що такий осуд спортсменів тільки більше розпалює конфлікт. Таким чином спортсмени починають влаштовувати війну на корті і за його межами, перетворюючись на інструменти війни і забуваючи основний принцип спорту,

– аргументував свою думку тенісист.

І що говорити далі, якщо тут власні спортсмени твердять про "спорт внє палітікі". Дуже дивна позиція українського тенісиста, коли на фронті гинуть його колеги "по цеху".

І це коли українські тенісисти не тиснуть руки після матчів суперникам із ворожих країн та й взагалі відмовляються від поєдинків проти таких конкурентів.

Тепер зрозуміло про що говорила колишня перша ракетка України Еліна Світоліна, коли розповіла, що далеко не усі українські тенісисти хочуть зніматись із матчів проти росіян.

До слова. У своєму останньому матчі в парному розряді 1 березня Приходько у дуеті з іншим українцем Владиславом Манафовим програли парі Роману Єбаві та Адама Павласека із Чехії – 2:1 (7:6, 4:6, 10:8) на турнірі у Франції.