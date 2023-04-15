Після початку повномасштабного вторгнення Росії наша держава ввела чимало санкцій проти представників країни-терористки. Це стосується і представників спорту.

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У грудні минулого року під них потрапили 56 спортсменів, серед яких і псевдоукраїнець Анатолій Тимощук. Цього разу до санкційного списку потрапили нові представники Росії.

Найгучнішим ім'ям є тенісистка Анастасія Гасанова (№250 WTA), яка відкрито підтримує геноцид українців та загарбницьку війну її країни. Крім неї, під санкції потрапили інші представниці тенісу – Яна Сізікова, Аміна Аншба, Єкатєріна Макарова, Алєксандра Поспєлова.

Гасанова схвалює геноцид українців

Відзначимо, що поки російські спортсмени намагаються грати у "спорт внє палітікі" та залишатись "нейтральними" для міжнародних організацій, 23-річна Гасанова вирішила показати своє справжнє обличчя. У жовтні минулого року Анастасія опублікувала в інстаграм пост про війну.

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Він виявився наповнений суто пропутінськими пропагандистськими тезами про начебто "госпєрєворот" у 2014 році, нацистів, звільнення Донбасу та добрі цілі "спєциальной воєнной опєрації". Цікаво, що після початку війни тенісистка не раз тренувалась в Україні.

До прикладу, у 2014 році вона була в Одесі, а до сезону-2022 готувалась у Києві. При цьому WTA ніяк не реагує на абсолютно ненейтральну позицію Гасанової і дозволяє їй і далі виступати в турі.