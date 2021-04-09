УЄФА відсторонив арбітра, який взяв автограф у Голанда для благодійності

Румунський арбітр Октавіан Шовре взяв автограф у Ерлінга Голанда після матчу Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд. В УЄФА вирішили серйозно покарати суддю.

Суворе покарання для рефері

Представники УЄФА не зрозуміли такий вчинок головного арбітра зустрічі та винесли йому суворе покарання. Тепер суддя не працюватиме на футбольних матчах до кінця сезону-2020/2021.

Як це було МанСіті – Боруссія: як арбітр зупинив Голанда, щоб взяти у нього автограф – відео

За інформацією Sky Sports, голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті вщент розкритикував такий інцидент після єврокубкового поєдинку.

Ви відповідаєте за свою поведінку і поведінку членів вашої команди, коли працюєте на матчах УЄФА. Якщо ви хочете, щоб вас поважали так само як і гравців, навіщо просити у них автограф і футболку? Вони просять вас про це? Це просто неприпустимо, це питання гідності. Не забувайте про кількість телекамер під час матчів УЄФА – вони знімають все,

– заявив Розетті.

Для чого арбітр взяв автограф у Голанда

Октавіан Шовре підійшов до 20-річної зірки Боруссії у підтрибунному приміщенні та попросив його розписатись на картках. Ерлінг не відмовив судді. Цей момент потрапив в об'єктиви телекамер та миттю розлетівся соцмережами.

Арбітр пояснив, що не брав для себе автограм. Картки з підписом футболіста будуть виставлені на аукціон, гроші з якого підуть на благодійність. А саме – допомогу людям із важкою формою аутизму. Це не перший випадок, коли рефері бере автограф чи футболку у відомих футболістів та передає їх для благодійного проєкту.