МанСіті – Боруссія: як арбітр зупинив Голанда, щоб взяти у нього автограф – відео
Манчестер Сіті 6 квітня зіграв перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії. Після гри лайнсмен взяв автограф у Ерлінга Голанда.
Джерело:24 канал
Фанат Голанда серед суддів
Манчестер Сіті на останніх хвилинах зустрічі вирвав перемогу у дортмундської Боруссії (2:1). Звитягу приніс Філ Фоден.
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Після завершення гри лінійний арбітр матчу румун Себастьян Георге підійшов до нападника гостей з Німеччини Ерлінга Голанда у підтрибунному приміщенні та попросив у нього автограф. 20-річний футболіст не відмовив та розписався для арбітра на жовтій картці.
Здається, хтось відсудив поєдинок, коли на футбольному полі бігав один з найулюбленіших гравців рефері.
До слова, Голанд не покинув поле без результативних дій. Норвежець відзначився гольовою передачею на Марко Ройса, який забив єдиний гол у зустрічі за німецьку команду.
Арбітр взяв автограф у Голанда: відео
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