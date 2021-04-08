Цей момент потрапив на відео і одразу став доволі популярним. Тож румунському арбітру Октавіану Шовре довелося пояснити свій вчинок.

Як це було Арбітр зупинив Голанда, щоб взяти у нього автограф – відео

Шовре заявив, що не хотів, щоб цей момент став публічним. А автограф у Голанда брав не для себе. Картки з підписом футболіста будуть виставлені на аукціон, гроші з якого підуть на благодійність. А саме – допомогу людям з важкою формою аутизму.

Виявляється, що Шовре не вперше просить автограф у відомих футболістів на матчах, які він обслуговує. За його словами, таких випадків вже було понад дві сотні. А одного разу після матчу Ліонель Мессі. почувши його розповідь, підписав одразу дев'ять карток.

Окрім футболістів, Щовре також збирав підписи й представників інших видів спорту під час Олімпіади.

Але для Шовре цей випадок може мати і негативний наслідок. УЄФА може відсторонити його від суддівства. Адже арбітрам матчу заборонено просити автографи у футболістів.

Нагадаємо, нещодавно на аукціоні була продана капітанська пов'язка Кріштіану Роналду, яку він кинув на поле під час скандального матчу Сербія – Португалія. За неї заплатили майже 64 тисячі євро. Гроші, виручені від продажу, підуть на лікування шестимісячного Гаврила Джурджевича. Хлопчик страждає атрофією спинних м'язів.