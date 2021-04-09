Суворе покарання для рефері

Представники УЄФА не зрозуміли такий вчинок головного арбітра зустрічі та винесли йому суворе покарання. Тепер суддя не працюватиме на футбольних матчах до кінця сезону-2020/2021.

Як це було МанСіті – Боруссія: як арбітр зупинив Голанда, щоб взяти у нього автограф – відео

За інформацією Sky Sports, голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті вщент розкритикував такий інцидент після єврокубкового поєдинку.

Ви відповідаєте за свою поведінку і поведінку членів вашої команди, коли працюєте на матчах УЄФА. Якщо ви хочете, щоб вас поважали так само як і гравців, навіщо просити у них автограф і футболку? Вони просять вас про це? Це просто неприпустимо, це питання гідності. Не забувайте про кількість телекамер під час матчів УЄФА – вони знімають все,

– заявив Розетті.

Для чого арбітр взяв автограф у Голанда

Октавіан Шовре підійшов до 20-річної зірки Боруссії у підтрибунному приміщенні та попросив його розписатись на картках. Ерлінг не відмовив судді. Цей момент потрапив в об'єктиви телекамер та миттю розлетівся соцмережами.

Арбітр пояснив, що не брав для себе автограм. Картки з підписом футболіста будуть виставлені на аукціон, гроші з якого підуть на благодійність. А саме – допомогу людям із важкою формою аутизму. Це не перший випадок, коли рефері бере автограф чи футболку у відомих футболістів та передає їх для благодійного проєкту.