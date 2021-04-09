Суровое наказание для рефери

Представители УЕФА не поняли такой поступок главного арбитра встречи и вынесли ему строгое наказание. Теперь судья не будет работать на футбольных матчах до конца сезона-2020/2021.

Как это было МанСити – Боруссия: как арбитр остановил Голанда, чтобы взять у него автограф – видео

По информации Sky Sports, председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти в пух и прах раскритиковал такой инцидент после еврокубкового поединка.

Вы отвечаете за свое поведение и поведение членов вашей команды, когда работаете на матчах УЕФА. Если вы хотите, чтобы вас уважали так же как и игроков, зачем просить у них автограф и футболку? Они просят вас об этом? Это просто недопустимо, это вопрос достоинства. Не забывайте о количестве телекамер во время матчей УЕФА – они снимают все,

– заявил Розетти.

Для чего арбитр принял автограф в Голанда

Октавиан Шоврим подошел к 20-летней звезды Боруссии в подтрибунном помещении и попросил его расписаться на карточках. Эрлинг не отказал судье. Этот момент попал в объективы телекамер и мгновенно разлетелся по сети.

Арбитр объяснил, что не брал для себя автогр. Карточки с подписью футболиста будут выставлены на аукцион, деньги от которого пойдут на благотворительность. А именно – помощь людям с тяжелой формой аутизма. Это не первый случай, когда рефери берет автограф или футболку у известных футболистов и передает их для благотворительного проекта.