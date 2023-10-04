Рагнар Клаван відреагував на рішення повернути росіян до міжнародних змагань. Футболіст аргументував свою позицію.

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Розумні думки у світлій голові

Естонський виконавець обурений тим, що УЄФА допустив збірні Росії U-17 до міжнародних змагань. Рагнар Клаван виступив проти повернення російських юнаків до світового та європейського футболу. Гравець переконаний, що країна-агресор не має жодного морального права виступати на світовій арені. Клаван підтримав Україну, відзначивши, що жоден поважаючий себе та свідомий спортсмен не може знаходитись на "одній сцені" із вбивцями.

Світ не завжди можна поділити на біле та чорне, але в цій ситуації це так. Поки в Україні щодня гинуть невинні люди, жодна команда чи спортсмен з Естонії не можуть брати участь у змаганнях, де допускають спортсменів з країни-агресора. Тут немає відтінків сірого ні в словах, ні в діях,

– сказав.

Нагадаємо. ФІФА слідом за УЄФА планує допустити збірні Росії тих ж вікових груп до міжнародних змагань, видумавши їм спеціальний шлях відбору до чемпіонатів світу.

Умови допуску країни-агресора до змагань від УЄФА