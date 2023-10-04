Рагнар Клаван відреагував на рішення повернути росіян до міжнародних змагань. Футболіст аргументував свою позицію.
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Розумні думки у світлій голові
Естонський виконавець обурений тим, що УЄФА допустив збірні Росії U-17 до міжнародних змагань. Рагнар Клаван виступив проти повернення російських юнаків до світового та європейського футболу. Гравець переконаний, що країна-агресор не має жодного морального права виступати на світовій арені. Клаван підтримав Україну, відзначивши, що жоден поважаючий себе та свідомий спортсмен не може знаходитись на "одній сцені" із вбивцями.
Світ не завжди можна поділити на біле та чорне, але в цій ситуації це так. Поки в Україні щодня гинуть невинні люди, жодна команда чи спортсмен з Естонії не можуть брати участь у змаганнях, де допускають спортсменів з країни-агресора. Тут немає відтінків сірого ні в словах, ні в діях,
– сказав.
Умови допуску країни-агресора до змагань від УЄФА
- Європейський футбольний союз зазначив, що представники країни-агресора U-17 не матимуть права використовувати символіку своєї та гімн, а також матчі за їх участю проходитимуть на нейтральній території.
- Цікаво, що раніше президент УЄФА Александр Чеферін запевняв, що Росія взагалі не буде допущена до міжнародних змагань, доки в Україні триває війна.
- Та от низка європейських асоціацій вирішили піти на перекір УЄФА, тому заявили, що бойкотуватимуть ігри проти росіян, зокрема, до радикального вчинку вдалися такі країни, як: Україна, Англія, Польща, Литва, Латвія, Данія, Фінляндія, Швеція, Ірландія, Румунія.
- А от німці Ханс-Йоахім Ватцке та Карл-Хайнц Румменігге, які входять у Виконком УЄФА, голосували за повернення росіян, оскільки їм шкода тамтешніх дітей.