Cвітовий спорт почав відсторонюватися від Росії через війну в Україні. Команди з РФ не допускають до міжнародних змагань, а індивідуальним атлетам дозволяють виступати під нейтральним прапором.

До теми Поблажка терористам: УЄФА допустить дитячі команди з Росії до футбольних змагань попри війну

Не став виключенням і футбол. УЄФА відсторонив всі російські клуби від єврокубків та не допустив Росію до матчів кваліфікації ЧС-2022 та Євро-2024. Втім тепер організація вирішила зробити крок назустріч країні-агресорці.

УЄФА повідомив, що планує допустити російські команди віком до 17 років до міжнародних змагань. На їх думку, російські діти не мають страждати через війну. Свою незгоду із рішенням союзу висловила Футбольна асоціація Англії.

Ми не підтримуємо позицію повторного допуску Росії до змагань УЄФА за віковими категоріями. Наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти Росії,

– йдеться у повідомленні FA.

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Згідно із заявою УЄФА, команди U-17 з Росії не зможуть використовувати символіку країни-окупанта та її гімн. Матчі за їх участю проходитимуть на нейтральній території.

Раніше Александр Чеферін запевняв, що Росія не буде допущена до міжнародних змагань, доки в Україні триває війна. Тепер же словенець почав розповідати про небажання дискримінувати російських дітей.