Інакше як пояснити останнє рішення УЄФА стосовно повернення збірної Росії U-17 до кваліфікаційних турнірів. Проте одностайності у прийнятті постанови все ж не було. Частина футбольних функціонерів зберегла здоровий глузд.

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В УЄФА не було одностайності

Згідно з даними джерел Sky News, рішення повернути російську збірну зіткнулося з протидією трьох з п'яти віцепрезидентів УЄФА. Це відбулося на закритому засіданні Виконкому УЄФА.

Проти амністії терористів виступили британські посадовці Девід Гілл, ексвиконавчий директор Манчестер Юнайтед, і Лора Макалістер. Також не погодився з намірами УЄФА легенда польського футболу Збігнев Бонек. Вони офіційно утрималися від голосування за повернення Росії U-17.

Хто з віцепрезидентів УЄФА виявився прихильником країни-агресора? Несподівано рішення підтримав Карл-Ерік Нілссон зі Швеції. І це при тому, що Федерація футболу Швеції приєдналася до бойкоту матчів за участю Росії.

Також висловилася за повернення країни-агресорки Габріеле Гравіна з Італії. Зазначається, що в УЄФА відмовилися коментувати розбіжності під час зустрічі на найвищому рівні.

Нагадаємо, що президент УЄФА Александер Чеферін пояснив повернення росіян тим, що "діти не повинні відповідати за дії дорослих". Те що футболісти віком до 17 років представляють академії російських клубів, які утримують олігархи, високопоставлених чиновників не обходить.