Фінал Ліги чемпіонів в Англії?

Фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Челсі може відбутися на території Англії. Про це повідомив кореспондент Sky Sports Роб Дорсетт.

До теми Манчестер Сіті та Челсі зіграють у фіналі Ліги чемпіонів

За його інформацією, футбольний клуб Астон Вілла запропонував УЄФА свій домашній стадіон "Вілла Парк" у Бірмінгемі як альтернативний варіант проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Повідомляється, що на "Вілла Парк" необхідно провести зміни в інфраструктурі, перш ніж провести вирішальний матч на цьому стадіоні.

Разом з тим, УЄФА налаштований провести фінал у Стамбулі.