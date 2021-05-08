Несподівана заява з Росії

Генеральний директор російської Уфи Шаміль Газізов вражений грою Олександра Зінченка у англійському Манчестер Сіті. Функціонер росіян побажав українському футболісту перемогу у Лізі чемпіонів.

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Газізов зробив несподівану заяву та попросив Олександра у разі перемоги у фіналі привезти трофей в Уфу.

Якщо Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів, то попросимо Зінченка привезти трофей в Уфу. Було б круто. Ми з ним зідзвонювалися після гри проти ПСЖ, привітали один одного,

– розповів гендиректор.

Директор російського клубу пишається тим, що свого часу Зінченко грав у футболці Уфи. У клубі триматимуть кулаки за Олександра у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 29 травня з Челсі. Українець у розмові з Газізовим побажав екскоманді зберегти прописку у РПЛ.