Обидва англійські клуби отримають по чотири тисячі квитків для своїх уболівальників на фінал Ліги чемпіонів. Очікується, що відвідати фінал зможуть близько 25 тисяч чоловік.

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До слова. Фінал Ліги чемпіонів 2020/21 Манчестер Сіті – Челсі буде зіграний 29 травня.

У Стамбула хотіли відібрати фінал ЛЧ

Вихід двох англійських команд у фінал Ліги чемпіонів одразу породив появу чуток про можливе перенесення поєдинку зі Стамбула на лондонський Вемблі. Клуби-фіналісти вже начебто роздумували над відповідним зверненням до УЄФА, мотивувавши це полегшенням логістики в умовах пандемії, епідеміологічною ситуацією в Туреччині та зручностями для своїх фанатів.

Втім, УЄФА оперативно відреагував на всі спекуляції. Стамбул, який втратив право на проведення фіналу у 2020-му, гарантовано стане господарем фінального поєдинку попри оголошений локдаун у Туреччині. Натомість Вемблі, на який хотіли перенести гру, у той же день прийме матч плей-офф Чемпіоншипу.