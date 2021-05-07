Секретар міністерства транспорту Англії Грант Шаппс заявив, що англійські фанати не можуть їхати до Туреччини на фінал Ліги чемпіонів. Адже цю країну внесли у червону зону щодо поширення коронавірусу.

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Відтак футбольна асоціація Англії веде переговорити з УЄФА щодо можливості перенесення цього матчу в інше місце.

Хоча в УЄФА заявили, що вони не мають наміру переносити фінал зі Стамбула. І гра там відбудеться 29 травня за присутності обмеженої кількості вболівальників.

Вагомим аргументом на користь перенесення матчу до Англії є той факт, що у фіналі зіграють дві англійські команди. Окрім того, в Англії вже почали проводити матчі за участі вболівальників.